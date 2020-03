Auch gestern stand der EUR Credit Primärmarkt still. Die Volatilität an den globalen Märkten dürfte die Unternehmen somit auch weiterhin davon abhalten Deals zu preisen. Einzige Ausnahme war der European Financial Stability Facility mit einer EUR 2 Mrd. Aufstockung (neues Gesamtvolumen EUR 5 Mrd.) der bestehenden Anleihe bei MS-1 BP (Fälligkeit 2026). Bei den Ratingagenturen hat Moody ´s das Corporate Family Rating von ENCE Energia y Celulosa um ein Notch auf Ba3 hinabgestuft. Der Ausblick wurde auf stabil von negativ geändert. Die Ratingagentur geht davon aus, dass der adjustierte Leverage, aufgrund einer schwächeren Erholung des Zellstoff Preises, in den nächsten zwölf Monaten weiterhin auf einem erhöhten Niveau (>6x) bleiben wird. Auf Indexebene haben sich die ...

