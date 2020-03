Die Coronavirus-Krise mit ihren unabsehbaren Folgen für die Weltwirtschaft verunsichert die Märkte stark, zumal die Zahl der Infizierten steigt und das öffentliche Leben zusehends einschränkt wird. Die EU will daher nun 25 Milliarden Euro bereitstellen.Nach einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag Finanzhilfen in Höhe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...