Wie schon vor wenigen Tagen bekanntgegeben, will OMV bei Borealis aufstocken. Nun haben OMV und Mubadala sich auf die vertraglichen Bestimmungen für den potenziellen Erwerb eines zusätzlichen 39 Prozent-Anteils an der Borealis AG durch OMV für einen Kaufpreis von USD 4,68 Mrd. geeinigt, wobei der OMV sämtliche nach dem 31. Dezember 2019 ausgeschüttete Dividenden hinsichtlich des genannten zusätzlichen Anteils an der Borealis zustehen. Die potenzielle Transaktion hänge, unter anderem, von gesellschaftsrechtlichen Genehmigungen und anderen behördlichen Genehmigungen (wie zB Zusammenschlussgenehmigungen) ab, betont die OMV. Insbesondere habe sich der Aufsichtsrat der OMV noch nicht abschließend mit der potenziellen Transaktion befasst und eine Entscheidung hierüber getroffen. Es ...

