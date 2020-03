++ BoE nimmt Notfall-Zinssenkung vor ++ Europäische Indizes stiegen danach stark an ++ Adidas-Aktie bricht ein ++Die europäischen Indizes haben heute deutlich höher eröffnet, nachdem die Bank of England in die Fußstapfen anderer großer Zentralbanken trat und eine Notfall-Zinssenkung beschloss, um die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs auszugleichen. Im Laufe des heutigen Tages wird der britische Kanzler den jährlichen Haushaltsplan vorstellen. Zunächst stieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...