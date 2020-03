Der Maschinen- und Anlagenbaukonzern Dürr hat die Mehrheit am Softwareentwickler Techno-Step aus Böblingen übernommen. Mit der Übernahme der Mehrheit an Techno-Step zum 9. März will Dürr seine Marktposition im Bereich digitale Produkte stärken. Das Softwarehaus ist auf die Entwicklung und Inbetriebnahme von Systemen zur Prozessdatenanalyse und -diagnose spezialisiert. Dürr möchte durch die Akquisition die Entwicklung von Softwarelösungen auf Datenanalysebasis vorantreiben. Kunden sollen damit die ...

