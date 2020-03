Am 7. Juli 2020 ist es soweit - dann startet der bereits dritte Packaging Summit in München. Mit dem Themenmix aus Nachhaltigkeit, Marketing, Design und Digitalisierung werden unsere Referenten auch dieses Mal umfassend über alle wichtigen Entwicklungen rund um die Verpackung berichten. Verpackungen sind schon lange mehr als reiner Produktschutz. In einer Zeit des Überangebotes und Verdrängungswettbewerbs kann eine clever designte Verpackung zum regelrechten Verkaufstreiber am Point of Sale werden und durch digitale Optionen auch darüber hinaus ein Werkzeug zur Kundenbindung sein. Mit dem Themenmix ...

Den vollständigen Artikel lesen ...