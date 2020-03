Ort des Tages: Sigmund Freud Universität (erforscht Bauchgefühl bei Finanzentscheidungen). Die Sigmund-Freud-Privatuniversität Wien wurde im Jahr 2005 gegründet und ist die größte Privatuniversität in Österreich. Das Studienangebot umfasst neben Bachelor, Master und Doktorat der Psychotherapiewissenschaft auch Bachelor und Master in Psychologie. Beide Studienarten werden auch in englischer Sprache angeboten.Außerdem bietet die SFU Wien das Bachelor- und Masterstudium der Humanmedizin, Zahnmedizin und Rechtswissenschaften an. Ein Bachelor- und Masterstudium der Sportwissenschaften befindet sich in der Akkreditierung. Darüber hinaus können Universitätslehrgänge und Weiterbildungsangebote absolviert werden. Aktuell ...

