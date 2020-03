Auf dem Fifth Annual Digital Packaging Summit, der im November 2019 in Ponte Vedra Beach, Florida, USA, stattfand, erhielt Koenig & Bauer die Auszeichnung "Company to Watch". Sie soll Branchenunternehmen ehren, die aus Sicht der Teilnehmer Innovation und Fortschritt im Auge behalten. Das dreitägige Treffen organisiert und leitet NAPCO Media und die Zeitschrift Packaging Impressions. 95 Führungskräfte aus der Druck- und Verpackungsbranche informierten sich auf der Veranstaltung über Neuheiten im Bereich der digitalen Technologien im Verpackungsdruck. Sie entschieden darüber, welches Unternehmen ...

