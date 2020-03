Die Fabrik solle "im mittleren Teil der USA" angesiedelt werden, derzeit sei man im Auswahlprozess, schrieb Firmenchef Elon Musk in der Nacht zum Mittwoch bei Twitter. Das Werk solle auch den neuen Kompakt-SUV Model Y für die US-Ostküste bauen. Mit dem "Cybertruck"-Pickup will Tesla in das lukrativste Segment im US-Automarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...