Zürich (awp) - Statt sich zu erholen hat der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch leicht an Terrain eingebüsst. Wie bereits tags zuvor sah es lange danach aus, als könnte sich der Leitindex SMI von den Panikverkäufen des Montagshandels etwas erholen. Doch mit zunehmender Handelsdauer und der sehr schwachen Eröffnung an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...