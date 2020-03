Kommende Woche (18.3.) findet die Hauptversammlung von Palfinger statt. Aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus setzt die Gesellschaft aber Vorkehrungen zur Sicherheit und im Sinne der Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre und Besucher der Hauptversammlung. Um größere Menschenansammlungen im Vorfeld zu vermeiden, wird es den angekündigten ShuttleService vom Bahnhof Salzburg zum Veranstaltungsort Franz-Wolfram-Scherer-Straße 24 in Salzburg nicht geben. Eine geplante Produktshow in den Veranstaltungsräumen wird nicht abgehalten und von einem Buffet im Anschluss an die Veranstaltung wird Abstand genommen. Den Aktionärinnen und Aktionären wird seitens Palfinger empfohlen, die Dienste des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Michael ...

