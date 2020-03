In der Ex-geschützten Variante kann es in den Ex-Zonen 1 und 2 sowie zum Abfüllen brennbarer Fluide (Zone 0/1) bis 1.000 mPas eingesetzt werden. Je nach Systemkonfiguration sind Abfüllgewichte von 0,5 bis 50 kg möglich. Die Anlage arbeitet mit eichgenauer Wägetechnik, was für den Verkauf bestimmter Gebinde gemäß der Fertigpackungsverordnung (FertigPackV) wichtig ist. Mit den passenden Ex-Pumpen ...

