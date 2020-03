Die Analysten der Baader Bank bleiben nach den vorgelegten Zahlen bei ihrer "Reduce"-Empfehlung und dem Kursziel von 65,0 Euro für Lenzing . Als "sehr gute Nachricht" sehen sie die Ziele von Lenzing für 2024, die mehr als eine Verdoppelung des EBITDA in den nächsten fünf Jahren vorsehen und 60 Prozent über den Baader-Erwartungen liegen. "Dies dürfte dem Markt Vertrauen in das sehr starke mittel- bis langfristige Potenzial in die Story von Lenzing geben und nach dem massiven Rückgang in den letzten Wochen zu einer gewissen Erholung des Aktienkurses führen", so die Analysten. Berenberg erhöht für Lenzing die Empfehlung von Verkaufen auf Halten und nimmt das Kursziel von 60,0 auf 55,0 Euro zurück. Die Analysten von JP Morgan stufen ...

