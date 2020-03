Die Österreichische Post hat den Konzernumsatz im Jahr 2019 um 3,2 Prozent auf 2.021,6 Mio Euro gesteigert. Mit einem starken Wachstum in der Division Paket & Logistik von 14,5 Prozent sei der Rückgang in der Division Brief, Werbepost & Filialen (-0,8 Prozent) mehr als kompensiert worden, so das Unternehmen. Das EBITDA verbesserte sich um 4,3 Prozent auf 318,7 Mio. Euro, das ausgewiesene EBIT lag mit 200,6 Mio. Euro um 4,9 Prozent unter dem Wert des Vorjahres, da Sondereffekte wie etwa Vorsorgen für Datenschutzverfahren erfasst wurden, wie die Post erklärt.Das Ergebnis je Aktie belief sich im Jahr 2019 auf 2,17 Euro nach 2,13 Euro im Vorjahr. Der Hauptversammlung am 16. April 2020 soll eine stabile Dividende von 2,08 Euro/Aktie vorgeschlagen werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...