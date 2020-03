Das Ebitda vor Sondereinflüssen stieg für das Geschäftsjahr 2019 um 3,3 % auf 1,019 Mrd. Euro. Damit liegt das Ergebnis wie prognostiziert etwa in der Mitte der Bandbreite von 1,00 bis 1,05 Mrd. Euro. Im Vorjahr hatte der Konzern ein Ergebnis von 986 Mio. Euro erwirtschaftet. Starke Ergebnisse in den Segmenten Advanced Intermediates, Specialty Additives und Performance Chemicals glichen den Rückgang im Segment Engineering Materials aufgrund schwacher Nachfrage aus der Automobilindustrie aus. Vorteilhafte Wechselkurseffekte, vor allem aus dem US-Dollar, unterstützten das Ergebnis. Die Ebitda-Marge vor Sondereinflüssen für das Gesamtjahr erreichte erstmals in der Unternehmensgeschichte 15,0 %, nach 14,4 % im Vorjahr. Der Konzernumsatz lag mit 6,802 Mrd. Euro in etwa auf Vorjahresniveau (6,824 Mrd. Euro). Das Konzernergebnis aus fortzuführendem Geschäft lag bei 240 Mio. Euro und damit um 14,9 % unter dem Vorjahreswert von 282 Mio. Euro. Belastet wurde es insbesondere durch Sonderaufwendungen für die Neuausrichtung des Organometall-Geschäfts.

"Erste echte Bewährungsprobe bestanden"

"Nach unserer Neuausrichtung haben wir im schwierigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...