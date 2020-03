Seit Start im April 2014 gibt es für den überaus erfolgreichen AktienSensor Deutschland klare Regeln, an denen auch so gut wie nie gerüttelt wurde. Die wichtigste davon: Immer mittwochs - und nur mittwochs - wird das Musterdepot u.a. anhand von tiefgreifenden Sentiment-Analysen überprüft und ggf. angepasst. Aber: Keine Regel ohne Ausnahmen - und diese Ausnahmen beim AktienSensor haben es in sich. Mit eisernen Regeln und gelegentlichen Ausnahmen hat der AktienSensor in den vergangenen fast sechs Jahren bis heute eine Performance von etwas mehr als +274 Prozent eingefahren - wesentlich mehr als Dax (+12 Prozent) und EuroStoxx 50 (-6 Prozent) im selben Zeitraum. Allein im Börsenjahr 2020 hat der AktienSensor schon eine Performance von mehr als +30 Prozent erzielt, während es an den Märkten massivst nach unten ging.

In der fast sechsjährigen Geschichte des AktienSensor Deutschland gab es bislang nur fünf Ausnahmen von der eisernen Regel, das Musterdepot immer mittwochs überprüfen zu lassen und ggf. anzupassen. Dabei übernimmt das komplette Prozedere ein vollautomatisiertes, selbstlernendes Computersystem. Immer mittwochs gegen 6 Uhr wird anhand von Abermillionen von Datenpunkten ein zuverlässiges Stimmungsbild (Sentiment) unter den Marktteilnehmer ermittelt und dieses in konkrete Trading-Signale übersetzt. Ist das Sentiment positiv, wird in maximal fünf Aktien investiert - ist die Stimmung der Anleger negativ, geht es Short (mittels Short-ETFs und Short-Faktorzertifikaten).

Ein Blick auf die ausserplanmässigen Trading-Signale des AktienSensor zeigt, dass die Entscheidungen des vollautomatisierten Computersystems, in seltenen Fällen von der bewährten Regel abzuweichen, mitunter sehr lukrativ sein können:

1. Ausnahme: Brexit-Votum

"Premiere" mit den Ausnahmen von der Regel war am Tag nach dem Brexit-Votum in Großbritannien. Am Freitag, 24.06.2016, brachen die weltweiten Indizes massiv ein. Unsere Trading-Strategie wurde kurz zuvor mit allen fünf Positionen komplett auf "Short" ausgerichtet; alle fünf Short-Positionen des AktienSensor konnten damals ausserplanmässig mit einem satten Plus (insgesamt rund +10%) geschlossen werden.

2. Ausnahme: Massivste Sentiment-Änderungen

Zum zweiten Mal seit Anfang 2014 hat unser vollautomatisiertes Computersystem im April 2018 die Positionen im Musterdepot ausserhalb des Wochenrhythmus geschlossen: Am Donnerstag, 19. April 2018, hat unser Computersystem so massiv wie selten beobachtete Veränderungen in der Anlegerstimmung registriert und Handlungsbedarf erkannt - alle fünf Long-Positionen wurden geschlossen und schöne Gewinne bis zu knapp +5,5 Prozent gesichert.

3. Ausnahme: Dickes Plus innerhalb von knapp 24 Stunden

Eine weitere Ausnahme gab es am 28. März 2019 - nach nur einem (!) Tag Haltedauer wurde eine Short-Position auf Hochtief mit einer Performance von +19 Prozent wieder geschlossen. Nachdem bekannt wurde, dass ein Großaktionär von Hochtief ein großes Aktienpaket am Markt platziert hatte, waren offensichtlich viele Anleger verunsichert, der Aktienkurs des Baukonzerns rauschte in die Tiefe - und die Leser des AktienSensor konnten gut 24 Stunden nach Positionseröffnung einen schönen Gewinn realisieren.

4. Ausnahme: Aktienkurs schiesst in die Höhe

Eine der wenigen Ausnahme von der bewährten Regel gab auch am Donnerstag, 07.11.2019: Zum Start des Börsenhandels wurde die überdurchschnittlich gut gelaufene Long-Position auf Siemens Healthineers ausserplanmässig geschlossen und ein Gewinn von mehr als +23 Prozent realisiert. Insbesondere nach der Bekanntgabe überraschend guter Jahreszahlen des Medizintechnik-Spezialisten schoss der Titel förmlich in die Höhe; gleichzeitige konnte unser Computersystem auch starke Veränderungen im Sentiment registrieren - und setze kurzfristig auf eine starke Gewinnmitnahme.

5. Ausnahme: Dax-Crash in Folge der Panik um das Corona-Virus

Massiver Dax-Crash direkt zum Handelsstart am frühen Montagmorgen (09.03.2020), extrem negatives Sentiment, Panikmodus bei vielen Marktteilnehmern: Die starken Verwerfungen an den Finanzmärkten haben das vollautomatisierte Computersystem des AktienSensor Deutschland veranlasst, ausserplanmässige Trading-Signale zu generieren und alle fünf Short-Positionen im Musterdepot zu schließen. Die Bilanz kann sich sehen lassen:

> +26,3 Prozent Gewinn mit einer Short-Position auf Hochtief (26.02.2020 bis 09.03.2020)

> +21,4 Prozent Gewinn mit einer Short-Position auf den Dax (29.01.2020 bis 09.03.2020)

> +18,8 Prozent Gewinn mit einer Short-Position auf den MDax (29.01.2020 bis 09.03.2020)

> +13,8 Prozent Gewinn mit einer Short-Position auf Kion (26.02.2020 bis 09.03.2020)

> +6,8 Prozent Gewinn mit einer Short-Position auf Rocket Internet (26.02.2020 bis 09.03.2020)

Interessanterweise waren es oft auch die ausserplanmässigen Trading-Signale, die für die stärkste Performance in der fast sechsjährigen Geschichte des AktienSensor Deutschland gesorgt haben.

Hier ein Überblick über die Top 5 Trading-Signale:

> +34,43 Prozent Gewinn mit einer Short-Position auf Carl Zeiss Meditec (29.01.2020 bis 26.02.2020)

> +28,21 Prozent Gewinn mit einer Short-Position auf Wirecard (27.03.2019 bis 03.04.2019)

> +26,3 Prozent Gewinn mit einer Short-Position auf Hochtief (26.02.2020 bis 09.03.2020)

> +25,81 Prozent Gewinn mit einer Short-Position auf Hochtief (29.01.2020 bis 26.02.2020)

> +24,99 Prozent Gewinn mit einer Short-Position auf Thyssenkrupp (16.12.2015 bis 10.02.2016)

Übrigens: Wo viel Licht ist, ist auch immer (mindestens ein wenig) Schatten. Natürlich hat auch der AktienSensor Deutschland in den vergangenen Jahren immer wieder herbe Rückschläge einstecken müssen (und transparent darüber berichtet). Börse ist nun mal keine Einbahnstrasse. Und trotz der zum Teil deutlichen Verluste hat die vollautomatisierte Trading-Strategie bislang immer mit einer mittel- bis langfristig starken Performance überzeugt.

Die Flop 5 Trading-Signale seit April 2014:

> -23,25 Prozent Verlust mit einer Long-Position auf Deutz (03.07.2019 bis 10.07.2019)

> -18,95 Prozent Verlust mit einer Short-Positon auf Volkswagen (18.11.2015 bis 25.11.2015)

> -16,44 Prozent Verlust mit einer Short-Position auf Thyssenkrupp (30.03.2016 bis 13.04.2016)

> -14,78 Prozent Verlust mit einer Short-Position auf Volkswagen (20.04.2016 bis 27.04.2016)

> -14,07 Prozent Verlust mit einer Short-Position auf Wirecard (20.04.2016 bis 18.05.2016)

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg an der Börse!

Disclaimer & Risikohinweise

Der AktienSensor Deutschland veröffentlicht an dieser Stelle ein vollautomatisiert geführtes Musterdepot. Sämtliche Trading-Signale dazu werden durch komplexe Computersysteme generiert. Eine positive Rendite des Musterdepots in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft. Der Handel mit Aktien und Derivaten beinhaltet teils hohe Risiken, die bis hin zu einem Totalverlust der investierten Mittel führen können. Sämtliche im AktienSensor Deutschland aufgeführten Trading-Signale sind generell nur als Unterstützung für das Trading von Privatanlegern zu verstehen und stellen keine konkrete Aufforderung bzw. Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien oder Derivaten dar. Die Trading-Signale können eine individuelle Anlageberatung durch Ihren Bank-, Anlage- oder Vermögensberater nicht ersetzen. Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Die im AktienSensor Deutschland veröffentlichten Trading-Signale werden vollautomatisiert von Computersystemen erstellt und direkt den Lesern des Börsendienstes zur Verfügung gestellt. Es kann durchaus vorkommen, dass Mitarbeiter des Herausgebers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Trading-Signale direkt oder indirekt in Aktien oder Basiswerten investiert sind, die in den Trading-Signalen erwähnt werden.

