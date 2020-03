Der Abgabedruck, der auf dem Aktienmarkt lastet, lässt nicht nach. Die vorgestern vorgestellte Short-Variante bei Ausbruch aus dem Rechteck - Stabilisierungsphase - wurde gestern aktiviert. Eine dynamische Bewegung in Ausbruchrichtung, auf die hier gesetzt wurde, brach los. Schnell ging es deutlich ins Plus mit diesem Trade. Nun, nachdem die letzten Stunden keine weitere Dynamik nach unten brachte, nehme ich mit 530 DAX-Punkten einen Teilgewinn mit und ziehe den Stopp für die Restposition in die ...

