Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Grünwald (pta031/12.03.2020/15:38) - Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN:DE000A2YN371) hat heute einen Kaufvertrag zum Erwerb von acht bereits in Betrieb befindlichen Photovoltaikanlagen in Deutschland mit einer Leistung von 21,2 MW unterzeichnet. Mit dieser Transaktion wird das Portfolio der Pacifico Renewables Yield AG um 35% auf 81,0 MW ausgebaut.



Die fünf auf Freiflächen und drei auf Dächern errichteten Photovoltaikanlagen sind über fünf deutsche Bundesländer verteilt und wurden zwischen 2008 und 2012 in Betrieb genommen. Die Parks profitieren im Durchschnitt1 noch 11,8 Jahre von EEG Vergütungssätzen in Höhe von EUR 211 bis EUR 462 pro MWh. Die Pacifico Renewables Yield AG erwartet von dem Photovoltaikportfolio, welches vollständig in den Besitz der Gesellschaft übergehen wird, Umsatzerlöse von rund EUR 5,1 Millionen für 2020. Der Unternehmenswert des Portfolios einschließlich der Übernahme langfristiger Projektfinanzierungen beläuft sich auf EUR 36,8 Millionen. Durch ungenutzte Schuldentragfähigkeit auf Projektebene erwartet sich die Gesellschaft zusätzliche Finanzierungsflexibilität. Zudem beinhalten 14 MW des Portfolios Optionswerte am Ende der Einspeisevergütungen durch Pachtverlängerungsoptionen und den Erwerb eines Grundstücks. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter marktüblichen aufschiebenden Bedingungen und wird für Anfang Mai 2020 erwartet. Der wirtschaftliche Übergang wird rückwirkend zum Jahreswechsel erfolgen. Die Betriebsführung soll ab Mitte 2020 von der Pacifico Energy Partners GmbH, die auch als Vermittler dieser Transaktion fungiert, übernommen werden. "Diese Akquisition stellt eine hervorragende Erweiterung unseres Portfolios dar und rüstet uns für die Zukunft. Der Zukauf verlängert unsere durchschnittliche Restlaufzeit der Einspeisevergütungen, beinhaltet interessante Möglichkeiten zum Weiterbetrieb nach Ablauf der gesetzlichen Förderung und bietet ein geographisches und technologisches Gegengewicht zu Projekten in unserer Ankaufspipeline.", so Vorstandsmitglied Christoph Strasser. Die Pacifico Renewables Yield AG untermauert mit diesem Ankauf ihre Wachstumsambitionen. Frühzeitig wird das für Mitte 2020 avisierte 20 MW Ausbauziel erreicht, womit die installierte Leistung in Deutschland auf knapp 50 MW und über das gesamte Portfolio hinweg auf über 81 MW ansteigt. Mit dem ausgebauten Portfolio erwartet die Gesellschaft zukünftig 28.0002 Haushalte mit 100% grünem Strom versorgen zu können. Vorstandsmitglied Dr. Martin Siddiqui sieht in dem Erwerb des Photovoltaikportfolios einen wichtigen Schritt für die Pacifico Renewables Yield AG: "Der Erwerb dieser Photovoltaikanlagen ist nicht nur ein Meilenstein auf unserem Wachstumspfad, sondern auch die Voraussetzung für die schnelle Weiterentwicklung unserer Aktie. Vor allem beweist diese Transaktion aber, dass wir gemeinsam mit unserem strategischen Partner in der Lage sind, auch am Sekundärmarkt renditestarke Investitionen zu identifizieren."



Details zu den einzelnen Photovoltaikanlagen



Mecklenburg-Vorpommern, Dachanlage, First Solar Module, 1,3 MW, EUR 462 pro MWh Vergütung bis 31.12.2028, ca. 1.100 MWh erwartete Produktion 2020



Sachsen-Anhalt, Dachanlage, First Solar Module, 1,4 MW, EUR 338 pro MWh Vergütung bis 31.12.2030, ca. 1.200 MWh erwartete Produktion 2020



Niedersachsen, Dachanlage, First Solar Module, 0,4 MW, EUR 443 pro MWh Vergütung bis 31.12.2028, ca. 300 MWh erwartete Produktion 2020



Sachsen-Anhalt, Freiflächenanlage, Eging Module, 2,2 MW, EUR 284 pro MWh Vergütung bis 31.12.2030, ca. 2.300 MWh erwartete Produktion 2020



Sachsen-Anhalt, Freiflächenanlage, First Solar Module, 5,0 MW, EUR 221 pro MWh Vergütung bis 31.12.2031, ca. 4.900 MWh erwartete Produktion 2020, Pachtverlängerungsoption bis 2036



Sachsen, Freiflächenanlage, Yingli Module, 1,6 MW, EUR 211 pro MWh Vergütung bis 31.12.2031, ca. 1.700 MWh erwartete Produktion 2020, Pachtverlängerungsoption bis 2039



Thüringen, Freiflächenanlage, Canadian Solar Module, 2,9 MW, EUR 216 pro MWh Vergütung bis 31.12.2032, ca. 2.800 MWh erwartete Produktion 2020, Pachtverlängerungsoption bis 2043



Sachsen, Freiflächenanlage, Solarfabrik Module, 6,4 MW, EUR 211 MWh Vergütung bis 31.12.2031, ca. 6.400 MWh erwartete Produktion 2020, Grundstück wird mit erworben



Über die Pacifico Renewables Yield AG



Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein im Freiverkehr der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2YN371) notierter unabhängiger Energieerzeuger mit dem Ziel, ein schrittweises wachsendes Portfolio aus Anlagen zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa verteilte operative Wind- und Photovoltaikkraftwerke bietet die Gesellschaft ein klares und diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.



Rechtlicher Hinweis



Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Pacifico Renewables Yield AG enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schät-zen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Pacifico Renewables Yield AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrück-ten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflich-tung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.



(Ende)



Aussender: Pacifico Renewables Yield AG Adresse: Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald Land: Deutschland Ansprechpartner: Paul Langemeyer E-Mail: info@pacifico-renewables.com Website: www.pacifico-renewables.com



ISIN(s): DE000A2YN371 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1584023880938



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 12, 2020 10:38 ET (14:38 GMT)





PACIFICO RENEWABLES YIELD-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de