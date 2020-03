An den Börsen bleibt kein Auge trocken. Der Dax hat am Donnerstag die Marke von 10.000 Punkten unterschritten und notiert damit wieder auf 2016er-Niveau. Das ist zweifelsohne schmerzhaft - sind doch die größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands nun um über ein Viertel weniger wert als noch vor vier Wochen. Umso erfreulicher ist es, dass viele wikifolio-Trader einmal mehr beweisen: Es geht besser. Viel besser. Quelle: unsplash.com 88 Prozent aller investierbaren wikifolios, in deren zugehörigen Zertifikaten zumindest 100.000 Euro stecken, schneiden auf Monatssicht besser ab als der Dax (basierend ...

