Heute nun folgte die zweite Handelsunterbrechung an der Wall Street innerhalb einer Woche wegen zu starker Verluste. Die panikartigen Verkäufe an den weltweiten Börsen halten an und ein Boden ist weiter nicht in Sicht. Der Deutsche Aktienindex fällt noch einmal um zwölf Prozent und damit auch weit unter die psychologische Schallmauer von 10.000 Punkten. Diese Marke hat der Index das letzte Mal im Juni 2016 von unten gesehen. Eine Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank konnte erst gar nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...