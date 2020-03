Dazu gehört zum Beispiel das vorläufige Aussetzen von Schulungen und anderen Veranstaltungen mit externen Besuchern im Schulungs- und Kommunikationszentrum des Unter-nehmens in Holzminden wie auch in den deutschlandweiten Vertriebszentren. "Uns ist bewusst, dass dies eine einschneidende Maßnahme ist - immerhin schulen wir pro Jahr rund 10.000 Gäste in unserem Energy Campus. Dennoch halten wir diese Maßnahme für richtig, um Niemanden einem Ansteckungsrisiko auszusetzen, das nicht unbedingt notwendig ist", erklärt Geschäftsführer Dr. Nicholas Matten den Schritt. ...

