EZB wird Anleihenkäufe auf 120 Milliarden Euro erhöhen - und stützt Banken in Coronakrise >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Inbox: EZB mit ihrem Latein am Ende » Draußen ein prächtiger Sommertag, ... Geldpolitik: EZB wird Anleihenkäufe auf 120 Milliarden Euro erhöhen - und stützt Banken in Coronakrise Europas Währungshüter verschärfen ihren Anti-Krisen-Kurs angesichts der Ausbreitung des Coronavirus. Neue Anleihenkäufe sollen die Konjunktur stützen. Der Newsblog zum Nachlesen.

Den vollständigen Artikel lesen ...