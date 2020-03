WASHINGTON, 12. März (WNM/Washington Post) - Das sich ausbreitenden Coronavirus verschont anscheinend den Großteil der Kinder. Dieses Rätsel kann laut Virologen wichtige Hinweise auf die Funktionsweise des Virus aufzeigen, schreibt die Washington Post. In China waren laut Weltgesundheitsorganisation nur 2,4 Prozent der gemeldeten Fälle Kinder und nur 0,2 Prozent der gemeldeten Fälle Kinder, die schwer krank wurden. China hat keinen Fall gemeldet, in dem ein kleines Kind am Coronavirus verstorben ...

