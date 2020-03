EQS Group-Media / 2020-03-13 / 07:00 *Pressemitteilung* *u-blox gibt die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 bekannt* *Thalwil, Schweiz - März 13, 2020 -* u-blox (SIX: UBXN), ein weltweit führender Anbieter von Positionierungs- und drahtlosen Kommunikationstechnologien, gibt heute ihre Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 bekannt. *Finanzielle Zusammenfassung* - Umsatz von CHF 385.1 Mio. gegenüber CHF 393.3 Mio. im letzten Jahr, ein Rückgang von 2.1%. - Bruttogewinn (bereinigt) von CHF 175.1 Mio. im Vergleich zu CHF 177.9 Mio. im letzten Jahr, ein Rückgang von 1.6%, und daraus resultierend eine Bruttomarge von 45.5% gegenüber 45.2% im letzten Jahr - EBIT (bereinigt) von CHF 43.1 Mio. im Vergleich zu CHF 60.4 Mio. im letzten Jahr - Reingewinn (bereinigt) vor Minderheitsanteilen von CHF 32.0 Mio., gegenüber CHF 48.2 Mio. im letzten Jahr - Operativer Cash Flow von CHF 77.3 Mio. gegenüber CHF 36.3 Mio. Im 2018 - Free Cash Flow von CHF 10.5 Mio. (CHF 21.3 Mio. vor Akquisitionen), gegenüber CHF -27.0 Mio. im letzten Jahr - EBITDA (bereinigt) von CHF 71.7 Mio., im Vergleich zu CHF 81.2 Mio. im letzten Jahr - CHF 127.4 Mio. an liquiden Mitteln zum Jahresende 2019, verglichen mit CHF 136.3 Mio. zum Jahresende 2018 *Business-Highlights / Erfolge* - Der 500-millionste verkaufte GNSS-Empfänger belegt die immer grössere Rolle der Satellitenpositionierung in Verbraucher-, Industrie- und Automobilanwendungen. - Übernahm im Juli 2019 das Bluetooth-Modulgeschäft von Rigado, wodurch das Kurzstreckenfunk-Produktportfolio von u-blox um eine grosse Anzahl neuer Kunden, neue Vertriebsbeziehungen und ein Team von talentierten Ingenieuren erweitert wurde. - Erweiterte die bestehenden Partnerschaften mit Sapcorda und Kudelski, um das Geschäft mit Datendienstleistungen von u-blox auszubauen und den Kunden noch mehr Wertschöpfung zu bieten. - Weiterhin bedeutende Investitionen in Forschung und Entwicklung getätigt, wobei derzeit sechs neue Plattformen für alle u-blox Technologien in Entwicklung sind. *Produkt-Highlights* Im Jahr 2019 hat u-blox auf der gesamten Produktpalette ihrer Plattformen aufregende neue Produkte vorgestellt: - *SARA-R5-Chipsatz und -Modulserie* - für Mobilfunkkommunikation, liefert hochsichere, energiesparende Kommunikation und Positionierung für das IoT. - *NINA-B4 und BMD-360 Kurzstreckenfunkmodule* - autonome Bluetooth Module, auch ideal für Positionierungsanwendungen in Innenräumen und für Einsätze unter besonders schwierigen Bedingungen. - *ZED-F9K-Positionierungsmodul* - Dead Reckoning-Modul, das die Erwartungen des Automobilmarktes an hochpräziser Positionierung ideal erfüllt. - *M9 - Positionierungs-Chipsatz und -Module* für anspruchsvolle Automobil- und anspruchsvolle Telematikanwendungen. - *u-connect* - ermöglicht einfache und interaktive Entwicklung von integrierten Anwendungen und vereinfacht dadurch die Entwicklung von drahtlosen Bluetooth- und Wi-Fi-Geräten. *Kommentar der Geschäftsführung* Thomas Seiler, Chief Executive Officer von u-blox, kommentierte: "2019 war ein solides Jahr für u-blox, trotz sub-optimaler Marktbedingungen in der EMEA-Region und in Amerika. Insgesamt war das Geschäftsklima in der EMEA-Region aufgrund der anhaltenden Handelsstreitigkeiten, die in der gesamten Region Unsicherheiten verursachten, verhalten. In Nord- und Südamerika wirkte sich die Verzögerung bei der Netzwerkbereitschaft auf unsere Umsätze aus, obwohl wir in der zweiten Jahreshälfte eine Beschleunigung der LTE-Verkäufe verzeichneten. Wir waren erfreut über ein Wiedererstarken der Umsätze in APAC, angeführt von einem starken Aufschwung in China, wodurch die gesamte Region von der grossen Nachfrage nach unseren Produkten für industrielle und automobile IoT-Anwendungen profitierte". "Ich freue mich auch, dass wir 2019 eine wichtige Reihe neuer Produkte, einschließlich des UBX-R5-Halbleiterbausteins für Mobilfunk, auf den Markt gebracht haben, um sicherzustellen, dass unsere Kunden Zugang zu den modernsten Funktionen und Anwendungen in der drahtlosen Kommunikations- und Positionierungstechnologie haben. Wir haben auch 2019 mit Investitionen von CHF 78.9 Millionen Franken weiterhin erheblich in Forschung und Entwicklung investiert, um die nächste Generation von Produkten zu entwickeln, die unser langfristiges organisches Wachstum vorantreiben werden. Das Internet der Dinge wird zunehmend in jeden Aspekt unserer Welt integriert. Die Nachfrage für diese Produkte nimmt nur noch zu, und u-blox ist stark positioniert, um von dieser Dynamik im Jahr 2020 und darüber hinaus zu profitieren." *Ausblick 2020* Für das Jahr 2020 stellt u-blox die folgenden Orientierungspunkte zur Verfügung. Dabei sind die Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs, über die Anfang 2020 erstmals umfassend berichtet wurde, bedeutend und zentral für die herrschende Ungewissheit im Geschäftsumfeld von u-blox auf der ganzen Welt. Wir bleiben sehr wachsam und beobachten und bewerten die Situation sowie neue Informationen bekannt werden. Das Unternehmen erwartet gegenwärtig keine direkten negativen Auswirkungen auf die Produktion und unterhält solide Lagerbestände. u-blox hat entsprechende Prozesse eingeführt, um die Risiken für u-blox und die Mitarbeitenden zu mindern. Aufgrund der vielen Variablen und Ungewissheiten bezüglich dieses Ausbruchs kündigen wir weitere Bandbreiten als normal an, und wir werden unsere Richtlinien bei Bedarf aktualisieren. - Umsatz in der Größenordnung von CHF 380 Mio. CHF und CHF 440 Mio. - EBITDA in der Bandbreite von CHF 40 Mio. und CHF 80 Mio. - EBIT in der Größenordnung von CHF 0 Mio. und CHF 30 Mio. Geschäftsbericht und Video: https://www.u-blox.com/en/annual-report-2019 [1] Presentation: https://www.u-blox.com/sites/default/files/documents/Presentation_Full_Year_ 2019.pdf [2] Vollständige Pressemitteilung: https://www.u-blox.com/en/investor-press-releases/financial-results-2019 [3] *Finanzieller Überblick* Der Umsatz von CHF 385.1 Mio. entsprach mit einem EBIT (bereinigt) von CHF 43.1 Mio. und einem EBITDA (bereinigt) von CHF 71.7 Mio. den jüngsten Prognosen. Wir verzeichneten einen Wiederaufschwung in der Region Asien-Pazifik (APAC), einschließlich einer starken Erholung in China, die durch Rückgänge in unseren Regionen Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) und Amerika aufgrund von Markt- und makroökonomischer Einflüsse kompensiert wird. In APAC stiegen die Einnahmen um 5% auf CHF 145.6 Mio. im Jahr 2019 gegenüber CHF 139.3 Mio. im Jahr 2018, was auf eine solide Nachfrage in den Industrie- und Automobilmärkten zurückzuführen ist. China erholte sich mit einem Anstieg der Einnahmen um 16.0% zu 2018, was auf höhere inländische Investitionen in Technologie für die Infrastruktur und das Wachstum des industriellen Auslandsvermögens zurückzuführen ist. Auch in Japan verzeichneten wir ein gutes Wachstum. Das APAC-Wachstum wurde durch den Wegfall eines großen Kunden in Taiwan belastet, der unsere Geschäftsbedingungen nicht eingehalten hatte. Die Einnahmen in der Region EMEA gingen von 126.4 Mio. im Jahr 2018 auf CHF 119.3 Mio. (-6%) im Jahr 2019 zurück, wobei 2018 einmalige Einzelprojekte umfasste. Die Region EMEA erlebte ein Wachstum in neuen Märkten, einschließlich der Mikromobilität und Nachhaltigkeitsanwendungen wie Solarumrichter und Ladestationen für Elektrofahrzeuge. EMEA beobachtete in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 auch einen Aufschwung im Automobilsektor im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, der durch einen Anstieg an verkauften Fahrzeugen bedingt war. Insgesamt wird die Region weiterhin durch die negative Stimmung aufgrund der anhaltenden globalen Handelsstreitigkeiten eingeschränkt, welche unsere Kunden in Europa dazu veranlasst haben, ihre Investitionsaktivitäten zu verlangsamen, und das Niveau der Exportgeschäftstätigkeit dämpfte. In Nord- und Südamerika gingen die Einnahmen um CHF 7.2 Mio. oder 6% gegenüber dem Vorjahr auf CHF 119.2 Mio. zurück, da es im Zusammenhang mit der Migration zu LTE-basierter Konnektivität zu anhaltenden Verzögerungen kam. Wir erlebten jedoch einen beschleunigten LTE-Verkauf in der zweiten Hälfte des Jahres 2019, und wir sind optimistisch, dass sich die Einführung im Jahr 2020 beschleunigen wird. *Aufschlüsselung der Einnahmen* u-blox ist in zwei Segmenten tätig: - Positionierung und drahtlose Produkte u-blox entwickelt und verkauft Chips und Module für die Positionierung und drahtlose Konnektivität, die in der Automobil-, Industrie- und Konsumgüterindustrie eingesetzt werden. Im Jahr 2019 betrug der Umsatz CHF 385.0 Mio. gegenüber CHF 393.0 Mio. im Jahr 2018. - Dienstleistungen u-blox bietet auch Dienstleistungen im Bereich der drahtlosen Kommunikationstechnologie in Form von Referenzdesigns und Software an. Im Jahr 2019 beliefen sich die Einnahmen für drahtlose Dienste auf CHF 32.1 Mio., verglichen mit CHF 31.4 Mio. im Jahr 2018 (einschliesslich gruppeninterner Einnahmen). Die geographische Aufteilung der Einnahmen im Jahr 2019 (nach Ort der Rechnungsstellung) war: - Asien-Pazifik-Einnahmen von CHF 145.6 Mio. (38% Gesamteinnahmen), ein Anstieg von CHF 6.3 Mio. oder 5% gegenüber 2018 - Einnahmen der EMEA von CHF 119.3 Mio. (31% Gesamteinnahmen), ein Rückgang von CHF 7.1 Mio. oder -6% ab 2018 - Einnahmen in Amerika von CHF 119.2 Mio. (31% Gesamteinnahmen), ein Rückgang von 7.2 Mio. oder -6% ab 2018 Im Jahr 2019 erwirtschaftete das Unternehmen etwa 80% der Gesamteinnahmen

