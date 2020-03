85 Euro. Dieses Level hatte man bei Wirecard lange diskutiert als worst case für den Fall, dass die Sonderprüfung nich voll zufriedenstellend ausfallen würde. Doch jetzt fällt sie dorthin, weil Markus Braun sehr schlecht kommuniziert, weil Stopp-Loss-Lawinen unter der 100 ausgelöst werden und nicht zuletzt, weil große Akteure liquidieren müssen. Doch das ist an diesem Tag nur eine Randnotiz. Alles was Ihr wissen müsst, gibt es im Abo-Bereich. Auch alle Neuaufstellungen in den Depots, wenn dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...