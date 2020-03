- Die Wall Street erlebte gestern die schlimmste Sitzung seit 1987. Der S&P 500 schloss 9,5% niedriger, der Dow Jones fiel um 9,99% und der NASDAQ brach um 9,43% ein. Der Russell 2000 fiel um 11,18%. - Die Stimmung in Asien ist ebenfalls schlecht. Der Nikkei schloss 6,08% niedriger, während der HSCEI 2,8% tiefer gehandelt wird. Der australische S&P/ASX 200 konnte sich erholen und verwandelte ein Minus von 8% in ein Plus von 4,5%. Die Futures des S&P 500 notieren 40 Punkte über dem gestrigen Schlusskurs. - Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle nimmt weiter zu und hat 134.806 ...

