Die starken Kursverluste und das sich offensichtlich immer schneller ausbreitende Corona-Virus sorgen weiter für Panik unter den meisten Marktteilnehmern. Das belegen die Sentiment-Analysen den AktienSensor Deutschland, die rund um die Uhr und in Echtzeit erstellt werden. Am frühen Freitagmorgen zeigte das Stimmungsbarometer ein tiefrotes Sentiment an.

In den vergangenen Morgenstunden lag das kurzfristige Sentiment für den Dax bei bis zu -86 Punkten (Maximalwert: -100 Punkte). So tief wurde der Stimmungs-Wert für den deutschen Leitindex in der jüngeren Vergangenheit nur äußerst selten registriert. Auch hinsichtlich des MDax (bis zu -55 Punkte) und des TecDax (bis zu -69 Punkte) wurde ein klar negatives Sentiment gemessen. Ein ähnliches Bild bei den internationalen Leitindizes, die mit bis zu -47 Punkten (EuroStoxx 50) bzw. bis zu -60 Punkten (Dow Jones Industrial) ebenfalls klar in der roten Zone notierten.

Der Blick auf das Musterdepot des AktienSensor entfällt heute - aus einem ganz einfachen Grund: Aktuell befinden sich keine Positionen darin, alle fünf Short-Positionen wurden am Montag ausserplanmässig und mit starken Gewinnen (bis zu +26,3 Prozent mit Hochtief) geschlossen. Am vergangenen Mittwoch - dem regulären Tag der wöchentlichen Signal-Generierung durch das vollautomatisierte Computersystem des AktienSensor - hat unser System auf die sichere Karte gesetzt. Wegen der weiterhin vorhandenen, ungewöhnlichen Marktverwerfungen und einem überaus negativem Sentiment wurden keine neuen Trading-Signale auf Basis der Sentiment-Analysen generiert. Wir gehen Stand heute davon aus, dass unser vollautomatisiertes Computersystem am kommenden Mittwoch (18.03.2020) wieder wie gewohnt die regulären Trading-Signale erzeugen wird. Darüber werden alle Leser des AktienSensor Deutschland per Eilmeldung informiert (via E-Mail oder per Push auf die Smartphone-App).

Bleibt vor dem Start in das Wochenende noch der Blick auf die bisherige Bilanz des AktienSensor im Börsenjahr 2020: Seit Anfang Januar liegt das Musterdepot mit einer Performance von +31,1 Prozent sehr gut im Rennen. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum (01.01. bis 12.03.2020) haben die Leitindizes Dax und EuroStoxx jeweils etwas mehr als -30 Prozent verloren.

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende und weiterhin viel Erfolg an der Börse!

Disclaimer & Risikohinweise

