Heftig erwischt hat der Crash an der Börse in den letzten Tagen auch die Aktien des Windanlagenbauers Nordex. Alleine gestern haben die im TecDAX gelisteten Aktien mehr als 12 Prozent auf 7,29 Euro nachgegeben, der Verlust auf Monatssicht summiert sich mittlerweile auf rund 40! Prozent. Und das, obwohl die zuletzt vorgelegten Zahlen für 2019 sowie der Ausblick nicht so schlecht ausfielen und in diesem Jahr bereits reichlich neue Großaufträge gemeldet werden konnten. Nützt aber im aktuellen..

