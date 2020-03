Wie die Post mitteilt, kann aufgrund des Coronavirus der internationale Brief- und Paketversand teils nicht reibungslos abgewickelt werden. Betroffen sind aktuell China und Italien. Aktuell muss die Österreichische Post leider die Annahme von Brief- und Paketsendungen nach China stoppen, da diese aufgrund mangelnder Flugverbindungen nicht weitertransportiert werden können. Die Annahme bzw. der Transport von Brief-, Paket- und EMS Sendungen nach Italien ist weiterhin möglich. Allerdings kann es aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus und damit verbundener Quarantänemaßnahmen in ganz Italien vermehrt zu Laufzeitverzögerungen kommen, informiert die Post.

