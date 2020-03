Nissan hat Mike Colleran zum neuen Vice President und Chairman von Infiniti ernannt. Er übernimmt seine neue Aufgabe zu Beginn des Fiskaljahres am 1. April 2020. Colleran soll den Umzug der Marke von Hongkong nach Yokohama überwachen und den Hersteller im Rahmen einer großen Markentransformation in die Zukunft führen. So sollen in den nächsten drei Jahren fünf neue Modelle vorgestellt werden. "Mike hat sich als eine führende Kraft bei der Bewältigung von Veränderungen und der Transformation erwiesen, ...

