Der Medienkonzern RTL Group (ISIN: LU0061462528) will eine unveränderte Dividende in Höhe von 4,00 Euro für das Jahr 2019 an die Aktionäre ausschütten, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Hauptversammlung findet am 22. April 2020 statt. Das Ziel für die Ausschüttungsquote liegt bei mindestens 80 Prozent des den Aktionären zustehenden bereinigten Nettoergebnisses, wie bereits im August 2019 berichtet wurde. ...

