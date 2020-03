EZB stockt Anleihenkäufe auf - Zinsen bleiben unverändertUm die negativen Auswirkungen des Coronavirus auf die wirtschaftliche Entwicklung einzudämmen, hat die EZB in ihrer Notenbanksitzung am Donnerstag beschlossen, das Anleihenkaufprogramm um weitere 120 Milliarden Euro im laufenden Jahr aufzustocken. Zusätzlich wurden längerfristige Kreditprogramme für Banken angekündigt, um vor allem die Kreditvergabe an kleinere und mittlere Unternehmen anzukurbeln.An den Zinssätzen nahm die EZB keine Änderungen ...

