Kunststoffverpackungen ohne einen Mindestanteil an Recyclingmaterial sollen ab 2022 in Großbritannien einer Zusatzsteuer unterliegen. Geplant ist ein Satz von zunächst 200 £ pro Tonne, was derzeit etwa 227 € entspricht. Er soll auf Plastikverpackungen angewendet werden, die weniger als 30 Prozent Rezyklat enthalten. Dies sieht der Haushaltsentwurf 2020 vor, der diese Woche vorgestellt wurde. Die neue ...

