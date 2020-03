Die Analysten der RCB haben in den abgelaufenen Wochen Feedback von Börsenotierten in ihrem Coverage-Universum eingeholt, um deren Exposition im Zusammehang mit dem Corona-Virus zu verstehen. Die Analysten heben Unternehmen hervor, die Schutz vor der gegenwärtigen Unsicherheit bieten sollten und deren Geschäftsmodelle relativ immun gegen ein Pandemieszenario sind. Aus österreichischer Sicht sind das CA Immo, EVN, Österreichische Post und Rosenbauer. Des weiteren streichen die RCB-Experten jene Kaufempfehlungen hervor, die auch in einem transeuropäischen Pandemieszenario gelten würden, das sind EVN, Mayr-Melnhof und A1 Telekom Austria. Hier einige Zusammenfassungen und Einschätzungen der RCB-Analysten zu den Austro-Börsenotierten und deren ...

