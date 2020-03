Nach massiven Verlusten setzt die Aktie der Commerzbank heute zu einer Gegenbewegung an - über 12 Prozent kann die Aktie hinzugewinnen. Analysten sehen in den steigenden Kursen am Markt jedoch nur eine "kurzzeitige Stabilisierung". Charttechnisch notiert die Commerzbank-Aktie +13,47% im Niemandsland. In den letzten Tagen ist die Aktien auf immer neue Allzeittiefs gesunken. Bei der Commerzbank ging ...

Den vollständigen Artikel lesen ...