Heute sprechen unsere beiden Börsen-Korrespondenten Nicole Straub und Mick Knauff über den aktuellen Börsen-Crash. Wie geht es weiter und welche Rolle spielt der Preisverfall beim Ölpreis? In diesem Zusammenhang schauen die Beiden auch auf die Schwergewichte im Öl-Sektor. Zahlen gab es auch in diesen verrückten Tagen. So legte die Deutsche Post die aktuellen Ergebnisse vor und erhöhte die Dividende. Starke Zahlen gab es auch von Adidas. Ist hier vielleicht die Zeit zum Einstieg gekommen? Eine höhere ...

