Teils panikartige Verkäufe am Aktienmarkt schwappten auch auf andere Assets über. Investoren machten auf breiter Basis Kasse. Ob Gold, Silber, Rohstoffe oder US Aktien - keines dieser Underlyings konnte sich der Verkaufswelle entziehen. Am Freitag konnten dann die angekündigten Konjunkturmaßnahmen diverser Regierung in Kombination mit einer erneut forcierten ultralockeren Geldpolitik bedeutender Notenbanken für eine deutliche Gegenbewegung sorgen. In der Händlerpositionierung an den Terminmärkten zeigten sich vor allem in Devisen große Verschiebungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...