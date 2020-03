15. März (WNM/Reuters) - Weltweit sind 156.465 Menschen infiziert und 5.838 Menschen sind laut Reuters bislang gestorben. In China gab es 80.984 Fälle und 3.203 Todesfälle. Hier gesammelt die wichtigsten Coronavirus-Nachrichten weltweit der vergangenen Stunden: AMERIKA * Washington hat die Reise aus bestimmten europäischen Ländern für 30 Tage ab Mitternacht am Freitag ausgesetzt. * Beamte haben in den USA fast 3.000 Fälle und 59 Todesfälle registriert. * US-Finanzminister Steven Mnuchin sagte am ...

