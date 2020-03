Erst kürzlich senkte der Smartphonehersteller seinen Ausblick für das erste Quartal. Diese Woche wurde gemeldet, dass die iPhone-Auslieferungen in China im Februar 2020 um über 60 Prozent zurückgegangen sind. In China waren die Apple Stores mehrere Wochen geschlossen. Nachdem zeitweise die Produktion in China unterbrochen werden musste, sollen die Fabriken der Auftragsproduzenten nun wieder allmählich anlaufen. Einer der wichtigsten Auftragsfertiger für Apple ist Hon Hai Precision Industry. Der starke Absatzrückgang ist aber nicht nur auf die geschwächte Angebotsseite zurückzuführen. Auch die Nachfrage selbst ging infolge der Viruskrise zurück.