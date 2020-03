(shareribs.com) Chicago 16.03.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Freitag erneut deutlich leichter. Die Sojabohnen fielen auf ein Kontrakttief, bedingt durch die guten Aussichten für Brasilien und den schwachen Gesamtmarkt. Im elektronischen Handel verliert Mai-Mais 3,0 Cents auf 3,6275 USD/Scheffel. Mais beendete den Handel am Freitag unverändert und wurde dabei unterstützt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...