NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Ende des längsten Bullenmarktes in der US-Geschichte halten die Marktexperten von Goldman Sachs im S&P 500 einen weiteren rund 25-prozentigen Rutsch bis auf 2000 Punkte für möglich. Am Freitag schloss der wichtige, marktbreite US-Index den regulären Handel mit 2711 Punkten, nachdem er Mitte Februar mit 3393 Punkten noch einen weiteren Rekordstand erklommen hatte.



Da die überraschende US-Leitzinssenkung am späten Sonntagabend an den Aktienmärkte verpuffte, deutet der S&P-Future allerdings auf deutliche Verluste am Montag hin. Aktuell liegt die S&P-500-Indikation beim Broker IG unter der Marke von 2 600 Punkten.



Bis zum Jahresende bleiben die Goldman-Sachs-Experten um David Kostin aber optimistisch und rechnen mit einem neuerlichen Anstieg auf 3200 Punkte. Sie setzen dabei darauf, dass auf ereignisgetriebene Kurseinbrücke - wie die aktuelle Coronavirus-Krise - in der Vergangenheit massive Erholungen gefolgt seien./ag/zb/jha/



