Die Lufthansa-Tochter wird künftig die Wartung der Airbus-A320-Flotte der russischen Fluggesellschaft Red Wings übernehmen. Ebenso konnte das Unternehmen einen Auftrag von SmartAvia an Land ziehen. Hier wird Lufthansa Technik den Wartungsdienst für die Boering-737-Flotte abwickeln. Im Januar 2020 wurde bekannt, dass Lufthansa einen Spin-Off seiner Wartungstochter in Erwägung zieht. Angesichts der aktuellen Börsenlage dürfte dies erst einmal verschoben sein, was aber nicht heißt, dass diese Pläne vom Tisch sind. Die Mittel, die Lufthansa mit einem separaten Börsengang von Lufthansa Technik einsammeln könnte, könnten in den weiteren Konzernumbau gesteckt werden. Auch Lufthansa halten wir in unserem Wachstumsdepot. Auch der PI Global Value Fund und der Max Otte Vermögensbildungsfonds sind investiert.