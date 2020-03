"Ich weiss, es ist nicht einfach, nach solchen Marktverwerfungen Positives zu finden, aber eines ist gewiss, es wird nicht so lange dauern wie befürchtet und die Chance zu einer besonderen Gelegenheit lebt voll auf. Vieles ist günstig geworden, ohne an Qualität oder Potenzial verloren zu haben". Das sage nicht ich, das sagt Wolfgang Matejka. Indes ist das Minus beim Depot ytd auf knapp 20 Prozent angewachsen. Hier der Aktien-Zertifikateanteil, mit "meinem Leben" (Events, Sport, etc) war da kein Blumentopf zu gewinnen. Aber ich habe 60 Prozent Cashanteil. Ich bin optimistisch! Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs Schlusskurs seit Kauf Kurswert ISIN Wert vom Differenz Differenz Menge DO + CO. AKT. O.N.AT0000818802 85,900 EUR 1.030,80 EUR 34,000 EUR ...

