In einer Pressekonferenz haben sich heute Finanzminister Gernot Blümel, OeNB Gouverneur Robert Holzmann, OeNB Vize-Gouverneur Gottfried Haber und Andreas Treichl, Obmann der Bundessparte Bank und Versicherung als Gesprächspartner zur Geldversorgung und zum Finanzsektor geäussert. Laut OeNB sei man fähig, jeden Bargeldbetrag sicherzustellen, Bankomaten werden laufend gefüllt und wenn sie leer sein sollten, werden sie in kürzester Zeit wieder voll gefüllt, auch die Konten seien sicher. Denn laut Haber verfügen die Kreditinstitute über eine hohe Stabilität, die Banken seien auch in Krisenzeiten ein stabiler Partner. Die Liquiditätsversorgung für Unternehmen sei sichergestellt. Bis jetzt gebe es keine Auswirkungen auf ...

