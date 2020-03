Ab heute geht das Redaktionsteam von aktienlust.tv in die "Heim-Quarantäne". Dennoch bleiben Mick und Jürgen natürlich weiterhin für Sie am Ball, um Ihnen auch in den kommenden Wochen täglich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Heute gibt es aber noch einmal eine Schaltung auf das Frankfurter Börsenparkett. Jürgen Schmitt und Mick Knauff sprechen über die jüngsten Ereignisse und die Entwicklungen im fortlaufenden Corona-Crash. Wie weit kann es noch nach unten gehen? Gibt es Hoffnungsschimmer? Auf ...

