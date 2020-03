Das Corona-Virus legt immer größere Teile der Wirtschaft weltweit lahm, der DAX verliert weiter deutlich. Unter den Analysten finden sich kaum noch Optimisten. 16. März 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der Kursrutsch an den Börsen setzt sich fort. Die drastischen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus inklusive der Grenzschließung in Deutschland wiegen schwerer als die überraschende weitere Zinssenkung der US-Notenbank. Diese hatte am späten Sonntagabend in einer Notfallaktion den Leitzins ...

