Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe den Test in einer Notfall-Bestimmung vorübergehend zugelassen. Ein Testsystem könne Ergebnisse von bis zu 4.128 Proben innerhalb von 24 Stunden liefern. Der Schweizer Konzern wolle nun an die Kapazitätsgrenzen gehen, um so viele Tests wie möglich herzustellen. Auch bei der Bekämpfung von HP-Viren, die ursächlich für Gebärmutterhalskrebs sein können, kann Roche Erfolge verbuchen. Der CINtec PLUS Zytologie-Test wurde in den USA zugelassen. Diese Biomarker-Technologie vereinfache die klinische Entscheidungsfindung, indem sie leicht verständliche Ergebnisse liefere.