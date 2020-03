Alle 18 Schiffe dieser Kreuzfahrtlinie, die nur eine von vielen in der Hand von Carnival ist, wird ihren Betrieb für die kommenden 60 Tage einstellen. Dies teilte die Konzernmutter gestern mit. Alle laufenden Kreuzfahrten, die länger als bis zum 17. März andauern sollten, werden vorzeitig beendet. Die Rückkehr der Passagiere wird von der Kreuzfahrtlinie übernommen. Die Aktie dieses Touristikunternehmens, die in den letzten Tagen und Wochen schon stark korrigierte, hat nach Bekanntgabe dieser Entscheidung einen weiteren Dämpfer erhalten. Die Aktie schloss gestern mit einem Kurs von 14,97 USD. Carnival ist von der aktuellen Krise massiv betroffen. Die Bilanz ist - nach bisherigen Zahlen so aufgestellt, dass diese Krise überstanden werden kann. In den nächsten Wochen sollte der Konzern neue Zahlen melden, die wir uns dann im Detail vornehmen werden. Carnival ist eine Position in unserem Langfristdepot. Auch der PI Global Value Fund ist ein Engagement eingegangen.