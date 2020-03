(In der Überschrift und im Leadsatz wird klargestellt, dass sich Volkswagen Slovakia auf einen Produktionsstopp vorbereitet. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. Im ersten Absatz, letzter Satz wurde ein entsprechendes Zitat einer Sprecherin ergänzt.)



BRATISLAVA (dpa-AFX) - Der Autohersteller Volkswagen bereitet sich darauf vor, die Produktion in allen drei Werken in der Slowakei vorübergehend stillzulegen. Man wolle die Mitarbeiter vor einem Infektionsrisiko schützen und zur Verlangsamung der Coronavirus-Ausbreitung beitragen, erklärte die Firmenleitung in Bratislava. "Den Konzern um eine Unterbrechung der Produktion zu ersuchen, betrachten wir unter den aktuellen Umständen als die verantwortungsvollste Lösung", lautete die schriftliche Begründung. Die endgültige Entscheidung über einen tatsächlichen Produktionsstopp sei aber noch nicht gefallen, sagte die Sprecherin von Volkswagen Slovakia, Lucia Kovarovic Makayova, am Montag der Deutschen Presse-Agentur.



Am Montag waren die Standorte in Bratislava, Martin und Stupava zunächst noch in Betrieb geblieben. Dies sei notwendig gewesen, um eine schrittweise und geordnete Stilllegung der Produktion zu ermöglichen, begründete dies die Firma. Volkswagen Slovakia ist mit rund 15 000 Mitarbeitern der größte private Arbeitgeber der Slowakei. Innerhalb des weltweiten Volkswagen-Konzerns nimmt vor allem der Standort Bratislava eine Schlüsselposition ein, weil dort Autos von fünf Marken des Konzerns zugleich hergestellt werden und das Werk bei Bedarf in der Lage ist, auch Produktionen anderer internationaler Standorte zu übernehmen./ct/DP/fba

