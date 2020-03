Das Fiasko an den US-Aktienmärkten wegen der Coronavirus-Krise hat sich in der neuen Woche fortgesetzt. Der US-Aktienmärkten musste Montag die schlimmsten Verluste seit dem "schwarzen Montag" im Jahr 1987 verkraften.Nachdem der Handel am Montag zunächst für rund 15 Minuten ausgesetzt worden war, sackte der Dow Jones Industrial -12,93% weiter ab und schloss mit einem Verlust von fast 3.000 Punkten ...

